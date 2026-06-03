Должник по алиментам пытался пронести нож и патрон в здание суда в Туле.

2 июня 2026 года в специализированном отделе судебных приставов Тулы, который занимается взысканием алиментных платежей, был предотвращен пронос запрещенных предметов.

На прием к исполнителю прибыл местный житель 1990 года рождения, имеющий задолженность по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка. При прохождении контроля сотрудник по обеспечению установленного порядка деятельности судов традиционно поинтересовался у посетителя, нет ли при нем опасных вещей. Мужчина категорически отрицал наличие таковых. Однако пристав принял решение досмотреть ручную кладь гражданина.

Во время проверки в его вещах были найдены складной нож и настоящий боевой патрон калибра 5,45 миллиметра. После обнаружения арсенала сотрудник незамедлительно вызвал полицию.

Прибывшие на вызов стражи порядка задержали нарушителя и передали его оперативной группе для выяснения всех обстоятельств.