Бывший директор тульской компании предстанет перед судом за неуплату 19 миллионов налогов. Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего бывшего генерального директора ООО «Чистота». Прокуратура региона уже утвердила обвинительное заключение, и вскоре материалы передадут в Пролетарский районный суд города Тулы.

Мужчине инкриминируют совершение двух преступлений. По первой статье он обвиняется в уклонении от уплаты организационных налогов. Следствие установило, что с начала 2022 года до конца 2024 года руководитель предприятия намеренно занижал налоговые обязательства по НДС. Для этого он включал в официальную отчетность заведомо ложные сведения, опираясь на фиктивные счета-фактуры от фирм-контрагентов. В результате таких махинаций казна государства недополучила более 19 миллионов рублей.

Помимо этого, фигуранту дела предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей. Выяснилось, что еще с 2021 года он привлек знакомого для создания подставной компании, которую планировал использовать в незаконных схемах. Затем бизнесмен скупил электронные средства платежа для проведения противоправных финансовых операций.

Чтобы гарантировать возмещение ущерба, нанесенного государственному бюджету, правоохранители инициировали арест личного имущества обвиняемого. Общая стоимость заблокированных активов превысила 32 миллиона рублей.