В Туле на проезде Энергетиков автомобиль «ВАЗ» сбил 51-летнюю женщину. Фото: материалы пресс-служб.

В Туле на проезде Энергетиков утром 2 июня произошло ДТП. Там примерно в 7:20 легковушка сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

- 58-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21043», совершил наезд на 51-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - делится подробностями тульской Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход. Ее доставили в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.