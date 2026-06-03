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НовостиПроисшествия3 июня 2026 8:30

В Туле на проезде Энергетиков автомобиль «ВАЗ» сбил 51-летнюю женщину

Пострадавшая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на проезде Энергетиков автомобиль «ВАЗ» сбил 51-летнюю женщину.

В Туле на проезде Энергетиков автомобиль «ВАЗ» сбил 51-летнюю женщину.

Фото: материалы пресс-служб.

В Туле на проезде Энергетиков утром 2 июня произошло ДТП. Там примерно в 7:20 легковушка сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

- 58-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21043», совершил наезд на 51-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - делится подробностями тульской Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход. Ее доставили в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.