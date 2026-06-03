Природоохранная прокуратура проверяет свалку отходов в Новомосковске. Фото: материалы пресс-служб.

Тульская природоохранная прокуратура инициировала надзорные мероприятия в отношении ООО «Экотек-2000». Основанием для начала работы послужило заявление региональной общественной организации «Экологическая защита», сообщившей о скоплении мусора на территории Новомосковска.

Для участия в инспекции были привлечены эксперты из Приокского межрегионного управления Росприроднадзора, а также представители министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области.

В ходе совместного выезда специалисты обследовали участок, на котором обнаружены отходы. Данные Единого государственного реестра недвижимости подтвердили, что владельцем данного земельного надела выступает именно проверяемая компания.

В настоящее время у предприятия истребован пакет бумаг, касающихся соблюдения природоохранного законодательства и правил природопользования. По итогам изучения всех материалов прокуроры примут необходимые меры реагирования, если факты нарушений подтвердятся.