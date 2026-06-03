В Щекинском районе в суд направили дело об убийстве местного жителя в отсутствие обвиняемого. Фото: Алексей ФОКИН.

Следователи следственного отдела по городу Щекино завершили расследование уголовного дела об убийстве, которое было возбуждено еще в 2017 году. Тогда в деревне Пироговка-Соковнино на улице нашли тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Несмотря на проведенный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, выйти на след преступника сразу не удалось, и предварительное следствие было приостановлено.

Ситуация изменилась в 2026 году. Следователи совместно с криминалистами и оперативниками уголовного розыска провели повторный анализ собранных материалов. Им удалось опросить новых свидетелей и точно установить личность подозреваемого.

По версии следствия, трагедия произошла в августе 2017 года. Гражданин Украины приехал в Щекинский район и встретился с погибшим. Во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. Злоумышленник нанес оппоненту один удар ножом в область грудной клетки, после чего поспешно скрылся. Потерпевший скончался от полученной раны на улице.

После совершения преступления убийца уехал на территорию Украины и в настоящее время объявлен в межгосударственный розыск. Следователь вынес постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в заочном порядке. Собранная доказательная база признана достаточной, поэтому материалы дела уже переданы в суд для рассмотрения по существу без участия самого фигуранта.