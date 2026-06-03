Тульские авиамоделисты стали лучшими в личном зачете и вторыми в командном на всероссийских соревнованиях в Рязани Фото: Алексей ФОКИН.

В Рязани завершились всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе F-2D «воздушный бой». Турнир собрал 42 экипажа из разных уголков страны — от столицы до Амурской области и Краснодарского края.

Тульская команда в очередной раз подтвердила свой высокий уровень. В личном зачете золотые медали завоевали Алексей Скворцов и Андрей Науменко. В командном зачете Федерация авиамодельного спорта Тульской области поднялась на вторую ступень пьедестала.

Честь региона защищали мастера спорта международного класса Александр Шалаев и Юрий Моисеев, мастера спорта Владимир Емельяненко и Андрей Науменко, а также кандидат в мастера спорта Алексей Скворцов.