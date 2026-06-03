В Туле временно изменили схемы нескольких трамвайных маршрутов из-за ремонта на двух улицах Фото: Алексей ФОКИН.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщило о корректировке движения трамваев из-за продления до 10 июня ремонта путей на участке Советской от Оборонной до Фридриха Энгельса, а также старта капитального ремонта на улице Коминтерна. В связи с этим изменены схемы нескольких маршрутов.

Трамвай № 1 теперь идет от Щегловской засеки через улицы Кирова, Кутузова, Марата, Епифанскую, Демидовскую плотину, Октябрьскую, Советскую, Фридриха Энгельса, Оружейную, Болдина до автовокзала.

Маршруты № 9 и № 10 следуют от улицы Металлургов через улицы Плеханова, Марата, Епифанскую, Демидовскую плотину, Советскую, Фридриха Энгельса, Оружейную, Болдина, Станиславского, Руднева, Агеева, Тимирязева, Михеева до Красного перекопа. Т

рамвай № 12 изменил путь на проспект Ленина — Станиславского — Руднева — Агеева — Тимирязева — Михеева — Кауля — Оборонную — Советскую — Демидовскую плотину — Октябрьскую — Максима Горького.

Трамваи № 13 и № 14 следуют от улицы Металлургов до улицы Максима Горького через Чулковский мост, Красный Перекоп, Станиславского, Болдина, Фридриха Энгельса.

Схемы маршрутов № 6, 7, 11 и 15 остаются без изменений.