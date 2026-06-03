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НовостиПроисшествия3 июня 2026 6:19

16 беспилотников сбили в Тульской области ночью 3 июня

Никто не пострадал
Анна КОНЕВА
16 беспилотников сбили в Тульской области ночью 3 июня

16 беспилотников сбили в Тульской области ночью 3 июня

Фото: Алексей ФОКИН.

Минувшей ночью, 3 июня, подразделения противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили в небе над Тульской областью 16 украинских дронов.

Жертв и пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры, по предварительным данным, также не зафиксировано. Это не первая атака за последние сутки: ранее, 2 июня, над регионом сбили еще восемь беспилотных летательных аппаратов.

Дмитрий Миляев напоминает жителям об опасности приближения к обломкам сбитых дронов, которые могут содержать взрывоопасные элементы.