16 беспилотников сбили в Тульской области ночью 3 июня Фото: Алексей ФОКИН.

Минувшей ночью, 3 июня, подразделения противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили в небе над Тульской областью 16 украинских дронов.

Жертв и пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры, по предварительным данным, также не зафиксировано. Это не первая атака за последние сутки: ранее, 2 июня, над регионом сбили еще восемь беспилотных летательных аппаратов.

Дмитрий Миляев напоминает жителям об опасности приближения к обломкам сбитых дронов, которые могут содержать взрывоопасные элементы.