В Туле организуют бесплатную раздачу питьевой воды жителям Пролетарского и Центрального округов. Фото: Алексей ФОКИН.

В среду, 3 июня, в Пролетарском и Центральном округах Тулы будет организована бесплатная раздача питьевой воды. Это связано с плановыми профилактическими работами на Медвенско-Осетровском водозаборе, которые необходимы для подготовки городской инфраструктуры к зимнему сезону 2026–2027 годов.

В связи с этим с 8:00 до 24:00 подача холодного водоснабжения будет полностью прекращена в квартале, ограниченном четной стороной улицы Кирова, а также улицами Епифанской, Каракозова и Восточным обводом. Кроме того, снижение давления в трубах ожидается в Скуратовских поселках.

Коммунальные службы предупреждают, что после возобновления подачи возможно кратковременное ухудшение качества ресурса, в частности появление мути или повышенного содержания железа, поэтому горожанам рекомендуется заранее сделать необходимые запасы.

Чтобы поддержать жителей в этот период, в течение дня будут работать мобильные пункты выдачи. В Пролетарском районе автоцистерны с 10:00 до 20:00 будут дежурить на парковке у торгового центра по адресу улица Кирова, дом 25б, а также напротив Покровского храма на улице Калинина, дом 10а. В Центральном округе машины приедут в поселок Южный на улицу Клубную, дом 1, в первой половине дня, а после 13:30 переместятся в поселок Второй Западный на улицу Новоселов, дом 4, корпус 2.

Дополнительно сеть киосков компании «Ключ Здоровья» обеспечит жителей водой с 9:00 до 20:00 по множеству адресов. В Пролетарском районе точки выдачи расположатся на улицах Кирова, Калинина, Шухова, Ложевой, Второй Песчаной, Марата, Епифанской, Хворостухина, Майской, Вильямса, Металлургов, Мартеновской, Чаплыгина, Бондаренко и Кутузова, а также во втором проезде Гастелло. В Центральном округе вода будет раздаваться в поселках Скуратово и Менделеевский, а также на центральной улице в поселке Басово.