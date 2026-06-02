В Тульской области за сутки мошенники выманили у семи человек более 1,4 млн рублей.

В правоохранительные органы Тульской области за прошедшие сутки поступило семь заявлений от граждан, пострадавших от действий телефонных аферистов.

Возрастной диапазон потерпевших составляет от 33 до 76 лет. Общий материальный ущерб от действий преступников превысил 1 миллион 422 тысячи рублей.

Максимальный финансовый урон понесла 76-летняя жительница Привокзального района Тулы. По данным полицейских, злоумышленники обрабатывали ее на протяжении нескольких дней.

Через звонки и сообщения в мессенджерах неизвестные выстроили сложную схему обмана. Они оказывали на пенсионерку психологическое давление, убеждая ее, что банковские счета находятся под угрозой взлома. Для якобы безопасного сохранения сбережений женщину попросили передать наличные «доверенным представителям».

В результате пожилая тулячка поверила этой легенде, встретилась с курьером преступников возле своего дома и отдала ему накопления в размере 636 тысяч 600 рублей.