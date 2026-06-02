Тульский «Арсенал» подписал контракт с полузащитником Давидом Давидяном.

Тульский «Арсенал» официально объявил о пополнении своего состава. Новым игроком команды стал полузащитник сборной Армении Давид Давидян.

Футболист является воспитанником нижегородской футбольной школы и обладает внушительным профессиональным багажом. Ранее он защищал цвета таких команд, как «Арарат», «Алашкерт», «Химки» и «Пюник». В рамках армянской Премьер-лиги хавбек провел 112 поединков, в которых забил девять мячей и отдал пятнадцать результативных передач. За это время он трижды становился чемпионом страны и успел получить ценный опыт выступлений в еврокубковых турнирах.

Прошлый сезон Давидян провел в волгоградском «Роторе», где принял участие в 27 матчах первенства, отметившись пятью голами и тремя голевыми пасами. Также на счету футболиста числятся три официальные встречи в составе национальной сборной Армении.