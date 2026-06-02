НовостиПроисшествия2 июня 2026 13:22

Швейное предприятие в Тульской области выплатило миллионный долг по зарплате после вмешательства прокуратуры

Долг перед 30 сотрудниками был полностью погашен, а на руководителя завели административное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
Швейное предприятие в Тульской области выплатило миллионный долг по зарплате после вмешательства прокуратуры.

Фото: Алексей ФОКИН.

Богородицкая межрайонная прокуратура инициировала проверку соблюдения норм трудового права в ООО «Швейное предприятие "УСПЕХ"».

В ходе ревизии выяснилось, что организация накопила серьезный долг по оплате труда перед тремя десятками своих сотрудников. Общая сумма задолженности превысила 1 миллион рублей.

Для оперативного восстановления законных прав граждан надзорное ведомство внесло официальное представление в адрес руководства компании. Параллельно в отношении ответственного должностного лица было возбуждено производство об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. Материалы проверки передали для дальнейшего рассмотрения в Государственную инспекцию труда по Тульской области.

Благодаря предпринятым прокурорским мерам финансовая задолженность перед персоналом была полностью ликвидирована, а трудовые права работников восстановлены в полном объеме.