3 июня в Туле стартует капитальный ремонт улицы Коминтерна.

Масштабные работы по обновлению улицы Коминтерна в Туле начнутся 3 июня. В рамках контракта подрядчику предстоит привести в порядок рельсошпальную решетку и межрельсовое пространство трамвайных путей, модернизировать ливневую канализацию, а также заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуаров и парковочных карманов.

На период ремонта, с 3 июня по 31 августа, на улице Коминтерна будут действовать ограничения движения, остановки и стоянки всех видов транспорта. Вводить их планируется поэтапно: первым закроют участок от улицы Ф. Смирнова до улицы Фрунзе. По мере продвижения работ границы ограничений будут корректироваться.

При этом сквозной проезд по пересекающим улицам сохранится. Возможны лишь кратковременные перекрытия в ночное время.

Изменится и схема движения общественного транспорта. Автобусы маршрута №83 будут следовать от улицы Чмутова до улицы Фрунзе через улицу Ф. Смирнова и Красноармейский проспект.

Для трамваев маршрутов №9 и №10 организуют кольцевое движение от улицы Металлургов через Демидовскую плотину, улицу Советскую и Чулковский мост с возвратом на улицу Металлургов.

Трамваи маршрутов №13 и №14 поедут от улицы Металлургов до улицы М. Горького через Красный Перекоп, улицы Станиславского, Болдина и Ф. Энгельса.

Работа трамвайного маршрута №3 на время ремонта будет полностью приостановлена.

Завершить все работы по контракту необходимо к концу ноября, однако восстановить трамвайное движение планируется раньше — до 1 сентября. Подробная информация об изменениях в организации движения будет публиковаться на официальных ресурсах администрации города.