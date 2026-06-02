НовостиПроисшествия2 июня 2026 12:31

В Туле суд рассмотрит дело директора фирмы об уклонении от уплаты налогов на 27 миллионов рублей

Руководитель компании по ремонту железных дорог указывал ложные данные в декларациях, на его имущество наложен арест
Михаил КОРЕНЮГИН
Фото: Алексей ФОКИН.

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тульской области завершил проверку по делу о налоговых преступлениях. Обвинение предъявлено 47-летнему генеральному директору одной из местных коммерческих структур по части 1 статьи 199 Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, предприятие обвиняемого специализировалось на строительстве и ремонте железнодорожных путей для различных заказчиков. Чтобы избежать уплаты налога на добавленную стоимость, руководитель компании намеренно вносил в налоговые отчеты заведомо недостоверные сведения. Общий размер образовавшейся недоимки превысил 27 миллионов рублей.

В рамках уголовного производства были приняты обеспечительные меры: по ходатайству следователя арестовано имущество фигуранта на общую сумму более 32 миллионов рублей. Кроме того, обвиняемый уже добровольно вернул в бюджет около 3,5 миллиона рублей.

Следователям удалось собрать исчерпывающую доказательную базу, подтверждающую вину 47-летнего мужчины в инкриминируемом деянии. В настоящее время собранные материалы вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения дела по существу.