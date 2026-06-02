В Туле суд рассмотрит дело директора фирмы об уклонении от уплаты налогов на 27 миллионов рублей.

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тульской области завершил проверку по делу о налоговых преступлениях. Обвинение предъявлено 47-летнему генеральному директору одной из местных коммерческих структур по части 1 статьи 199 Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, предприятие обвиняемого специализировалось на строительстве и ремонте железнодорожных путей для различных заказчиков. Чтобы избежать уплаты налога на добавленную стоимость, руководитель компании намеренно вносил в налоговые отчеты заведомо недостоверные сведения. Общий размер образовавшейся недоимки превысил 27 миллионов рублей.

В рамках уголовного производства были приняты обеспечительные меры: по ходатайству следователя арестовано имущество фигуранта на общую сумму более 32 миллионов рублей. Кроме того, обвиняемый уже добровольно вернул в бюджет около 3,5 миллиона рублей.

Следователям удалось собрать исчерпывающую доказательную базу, подтверждающую вину 47-летнего мужчины в инкриминируемом деянии. В настоящее время собранные материалы вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения дела по существу.