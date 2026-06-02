Туляков приглашают поучаствовать в конкурсе «Открытка региона»

Объявлен старт конкурса «Открытка региона». Участники могут поделиться фотографиями любимых мест Тульской области, а также рассказать о своей малой родине и её истории.

Конкурс пройдет в два этапа. До 30 июня принимаются фотографии всех населенных пунктов области, кроме Тулы. С 15 июня по 31 июля участники смогут создать на основе снимков открытки и иллюстрации. Лучшие работы представят на выставке ко Дню Тульской области и напечатают ограниченным тиражом.

Проект реализуется в партнерстве с Региональным библиотечно-информационным комплексом.

