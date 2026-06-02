Тульские спортсмены завоевали медали на международных играх по айкидо в Москве. Фото: Алексей ФОКИН.

В столице завершились масштабные состязания под названием «II Международные Игры Айкидо», которые проходили с 29 мая по 1 июня. Масштаб турнира впечатляет: на татами вышли около 300 атлетов, представляющих 15 государств и свыше 25 российских регионов.

Честь Тульской области на этой престижной арене защищали 13 мастеров. Из них девять человек выступали в составе сборной нашего региона, а четверо спортсменов были включены в состав национальной команды.

В ходе напряженных поединков туляки продемонстрировали высочайший класс, принеся в копилку области восемь наград разного достоинства. Высшую ступень пьедестала почета заняли четыре атлета. Золото среди мужчин старше 19 лет завоевал Андрей Московский, а в аналогичной женской категории триумфатором стала Мария Брейкина. В возрастной группе юниоров (16–18 лет) абсолютными чемпионами оказались Руслан Евглевский и Демьян Егоров.

Серебряную медаль в женском зачете (19+ лет) добыла Наталья Тимченко. Бронзовые награды достались Сергею Юдаеву (мужчины, 19+ лет), Евгении Данилюк (девушки, 16–18 лет) и Максиму Федулову (юниоры, 16–18 лет).

Благодаря таким выдающимся результатам сборная Тульской области одержала убедительную победу, заняв первую строчку в общекомандном зачете среди всех субъектов Российской Федерации.