Ранее судимая тулячка украла планшет из банка Фото: Алексей ФОКИН.

Вступил в силу приговор Пролетарского районного суда в отношении местной жительницы, обвиняемой в краже с незаконным проникновением в помещение. Вечером 24 июля прошлого года женщина находилась у закрытого офиса банка ВТБ в Пролетарском округе. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она открыла незапертую дверь, пролезла под опущенными рольставнями, взяла со стола планшет банка стоимостью 22 100 рублей и скрылась.

В суде подсудимая признала вину. Суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении и взыскал материальный ущерб. Приговор был обжалован, но апелляционная инстанция оставила его без изменения. До вступления приговора в силу женщина оставалась под стражей.