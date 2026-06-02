Охранник тульского ТЦ украл 8 часов на 130 тысяч рублей и заплатил штраф 125 тысяч Фото: Алексей ФОКИН.

Пролетарский районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в четырех кражах с незаконным проникновением в помещение. Мужчина работал охранником в ТЦ «Макси». В октябре 2025 года, исполняя свои обязанности, он похитил из торговой точки восемь наручных часов разных марок на общую сумму 130 382 рубля. В ходе следствия похищенное вернули владельцу.

В суде мужчина признал вину частично, настаивая, что его действия следует квалифицировать не как кражи с проникновением, а как обычные кражи. Однако суд признал его виновным по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 125 тысяч рублей.

Приговор сторонами не обжаловался и вступил в законную силу.