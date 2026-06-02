В тульском поселке Молодежный столкнулись автомобили Lada и Ford.

В тульском поселке Молодежной на улице Новой вечером 1 июня произошло ДТП. Там примерно в 19:20 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

- 18-летний молодой человек, управляя автомобилем Lada Granta, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Ford Focus, за рулем которого находился 22-летний молодой человек, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала 21-летняя девушка-пассажир автомобиля Ford. Ее доставили в медицинское учреждение с различными травмами.