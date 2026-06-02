По 5 лет колонии получили избившие бутылкой и ограбившие знакомого двое мужчин в Богородицке Тульской области

Суд вынес приговор ранее судимому местному жителю и его подельнику, обвиняемым в разбое. Вечером 13 февраля они находились в супермаркете Богородицка и заметили, что в кошельке у их знакомого есть наличные. Догнав потерпевшего на улице, один из мужчин ударил его стеклянной бутылкой по затылку, отчего тот упал. Второй потребовал деньги, но получил отказ, после чего жертва подверглась избиению, в ходе которого все равно лишилась 43 тысяч рублей. С похищенным обвиняемые скрылись.

Суд приговорил зачинщика к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 30 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год. Второму назначено 5 лет колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.