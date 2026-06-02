Братья разбили стекло грузового фургона и украли почти 45 тысяч рублей в Кимовске Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Кимовский районный суд отложил рассмотрение уголовного дела в отношении двух братьев, обвиняемых в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. В ночь с 22 на 23 января старший брат, зная, что в салоне грузового фургона, припаркованного у дома на улице Бессолова, находятся деньги, сговорился с младшим. Они разбили молотком стекло водительской двери, проникли в салон и похитили 44 680 рублей и автомагнитолу Pioneer (ценности не представляющую).

Пока оба находятся под подпиской о невыезде. Судебное заседание по их делу отложено.