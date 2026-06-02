В ДТП в Новомосковске пострадал 26-летний мотоциклист. Фото: материалы пресс-служб.

1 июня в 14:00 около дома № 17 по улице Космонавтов в Новомосковске Тульской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 59-летний водитель на автомобиле Peugeot 308 при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом Honda. За рулем двухколесной техники находился 26-летний мужчина.

В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.