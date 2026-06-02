В Тульской области трое мужчин украли из супермаркета сыр и цыпленка табака: двое отделались штрафом, а третий отправится в колонию Фото: Алексей ФОКИН.

Суд в Кимовске вынес приговор обвиняемым в краже группой лиц по предварительному сговору. Вечером 11 ноября 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения у магазина «Пятерочка» в Кимовске, один из мужчин предложил сообщникам украсть продукты, чтобы потом продать и поделить деньги. Все согласились.

В торговом зале каждый спрятал под одежду товар: всего украли 23 пачки сыра, 3 пачки масла и цыпленка табака. Не оплатив, вынесли и скрылись. Ущерб составил 7 430 рублей. Суд приговорил инициатора к 2 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а его подельников - к штрафа по 50 тысяч рублей. Преступный лидер остается под стражей, остальные - под подпиской о невыезде. Приговор не вступил в законную силу.