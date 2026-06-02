Суд взыскал с сельхозпредприятия и поручителя более 20 млн рублей долга по кредиту

Кимовский районный суд рассмотрел иск банка к ООО «Лонгин» и его поручителю как физлицу. В 2023 году между банком и предприятием, основным видом деятельности которого является смешанное сельское хозяйство, было заключено кредитное соглашение. С 2025 года у ООО «Лонгин» образовалась задолженность, урегулировать которую в досудебном порядке не удалось.

Решением суда иск удовлетворен. С ответчиков солидарно взыскана задолженность в размере 20 623 875 рублей, кредитный договор расторгнут. Решение не вступило в законную силу.