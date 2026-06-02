В Тульской области утвердили 72 официальные зоны для безопасного купания в 2026 году. Фото: Алексей ФОКИН.

В преддверии купального сезона 2026 года Управление Роспотребнадзора по Тульской области организовало масштабный санитарно-гигиенический мониторинг. Специалисты ведомства отобрали и исследовали 389 проб воды и песка с территорий, определенных местными администрациями для отдыха населения.

Согласно требованиям Федерального закона № 52-ФЗ, использование водоемов для купания допускается исключительно при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения.

По итогам проверок официальные разрешения на эксплуатацию получили 72 зоны рекреации. Наибольшее количество одобренных мест зафиксировано в Туле и Суворовском районе, где утверждено по 9 безопасных зон. В Щекинском районе разрешение получили 6 пляжей, а в Ефремовском, Кимовском, Новомосковском и Алексинском районах — от 4 до 5.

От двух до трех официальных зон отдыха имеют Заокский, Дубенский, городской округ Донской, Плавский, Ясногорский, Куркинский, Каменский, Одоевский и Киреевский районы. По одному безопасному пляжу утверждено в Воловском, Чернском, Узловском, Богородицком, Тепло-Огаревском, Веневском, Арсеньевском и Белевском районах.