Россельхознадзор вынес предупреждение тульской ферме за нарушения при отгрузке скота.

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям получило информацию от коллег из Воронежской, Белгородской и Липецкой областей. Выяснилось, что ефремовское хозяйство ООО «Энрит Ферма» отправило в воронежское ОАО «Маяк» партию из 50 голов крупного рогатого скота по ветеринарному сопроводительному документу.

При приемке животных сотрудники государственной ветеринарной службы обнаружили ряд нарушений. Во-первых, на ушных бирках двух коров частично отсутствовали уникальные номера маркировки. Во-вторых, в системе «Хорриот» (Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии) перевод данных животных в собственность ОАО «Маяк» оформлен не был.

Эти факты свидетельствуют о том, что руководство ООО «Энрит Ферма» внесло недостоверные данные в опись к ветеринарному документу. Подобные действия нарушают установленные правила прослеживаемости перемещения живых животных.

18 мая 2026 года в адрес ООО «Энрит Ферма» было официально вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Руководству хозяйства предписано устранить выявленные недочеты и впредь не допускать подобных ситуаций.