13 человек получили штрафы до 1 млн рублей за подпольное казино с доходом более 4 млн в Щекино Тульской области

Щекинский межрайонный суд вынес приговор 13 гражданам, обвиняемым в организации и проведении азартных игр вне игорной зоны с использованием интернета и средств связи, в составе организованной группы. С мая 2021 по июнь 2025 года под руководством местного жителя они вели незаконную деятельность в арендованных помещениях в Щекино, используя специальное игровое оборудование. Общий доход превысил 4 миллиона рублей.

Шестеро подсудимых полностью признали вину, шестеро - частично, одна вину не признала. Суд назначил штрафы: Организатору - 1 млн рублей (снижен с 1,5 млн), его подельнице - 1 млн, восьми подсудимым - по 500 тысяч рублей, двоим - по 250 тысяч рублей. Кроме того, с осужденных солидарно взыскали в доход государства 4,3 млн рублей, полученных от нелегального бизнеса. Организатору оставлен домашний арест, остальным - подписка о невыезде. Приговор вступил в законную силу.