Тульские каратисты завоевали множество наград на Всероссийских и международных соревнованиях. Фото: Алексей ФОКИН.

С 29 по 31 мая оружейная столица приняла масштабные Всероссийские и международные турниры по всестилевому карате под названием «День победы». Уровень события впечатляет, ведь на татами вышли 2500 бойцов. Они представляли 42 региона Российской Федерации, а также 22 зарубежных государства. Программа включала не только основные бои, но и всероссийские старты для юных спортсменов в возрасте от шести до одиннадцати лет и для ветеранов спорта.

Хозяева татами достойно представили регион, завоевав множество наград различного достоинства. В личном зачете всероссийского турнира среди детей отличились Валерия Баранова, ставшая первой в абсолютной весовой категории в возрастной группе 10-11 лет, и Ярослав Орлов, взявший серебро среди ребят 8-9 лет в весе до 35 килограммов. Бронзовые медали в этой же детской категории достались Ксении Никулиной (до 35 кг), Михаилу Аверкову (свыше 50 кг) и Вадиму Сумину (до 40 кг).

В командных соревнованиях по кумитэ туляки также показали высокие результаты. Золото забрали девочки 10-11 лет, серебро досталось их старшим соперницам 12-13 лет, а бронзу выиграли мальчики 12-13 лет.

На всероссийских соревнованиях в категории от 12 до 20 лет серебряные награды завоевали Степан Королнв (12-13 лет, до 90 кг) и Дарина Лапшенкова (12-13 лет, в весах до 45 и 47 кг). Третьими стали Василиса Санкина (12-13 лет, до 42 кг), Ксения Рыжова (12-13 лет, до 50 кг), Кирилл Сорокоумов (16-17 лет, абсолютная категория) и Александра Семина (18-20 лет, до 60 кг).

На международной арене блеснула Марина Пьянкова, которая выиграла два серебра среди женщин — в абсолютной весовой категории и в весе до 60 килограммов.