В Тульской области за прошедшие сутки потушили три пожара и ликвидировали последствия трех аварий.

По итогам минувших суток, 1 июня, на территории Тульской области не зафиксировано чрезвычайных ситуаций и инцидентов на водных объектах. Сотрудники МЧС России успешно справились с тушением трех техногенных возгораний.

В Туле на улице Курковая горела квартира на четвертом этаже многоэтажного дома. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. К ликвидации огня привлекались 15 спасателей и семь единиц специальной техники. Им удалось эвакуировать и спасти одного человека, пострадавших нет.

В Щекинском районе, в деревне Большая Тросна на улице Тросняцкая, огнеборцы ликвидировали пожар в сарае на площади 18 квадратных метров. Работу вели семь человек с использованием двух единиц техники, жертв и пострадавших удалось избежать.

В Заокском районе, в селе Ненашево на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Улыбка-1», был потушен дачный дом площадью 35 квадратных метров. На вызов выезжали семь огнеборцев и три единицы техники, никто не пострадал.

Кроме того, подразделения экстренных служб выезжали для оказания помощи при трех дорожно-транспортных происшествиях. Два таких вызова поступили из Узловского района, еще один инцидент произошел на территории городского округа Новомосковск