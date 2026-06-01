НовостиОбщество1 июня 2026 14:38

Суд взыскал с администрации Узловой 20 тысяч рублей в пользу укушенной бездомной собакой девочки

Та до сих пор боится собак и просит встречать ее из школы
Игорь КОПЫТОВ
Фото: Алексей ФОКИН.

Узловский районный суд рассмотрел иск межрайонного прокурора в защиту интересов несовершеннолетней. Днем 27 декабря 2025 года девочка возвращалась из школы и возле дома на улице Первомайского попыталась обойти стаю бездомных собак. Одно из животных набросилось на нее и укусила за правую ногу. В больнице диагностировали укушенные ссадины, назначили лечение, включая шесть уколов от бешенства.

По словам матери, дочь испытала сильную физическую боль и испуг, около недели не могла полностью наступать на ногу, до сих пор боится собак и просит встречать ее из школы. Истец требовала компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск частично, взыскав с администрации Узловского района 20 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.