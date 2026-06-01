В Тульской области стартовал основной период сдачи ЕГЭ

1 июня в регионе начался основной период сдачи Единого государственного экзамена. Всего в 2026 году ЕГЭ сдают более 5600 человек. Для проведения экзаменов организовано 44 пункта (ППЭ), где будут работать общественные наблюдатели от Российского союза молодежи и родительской общественности.

В первый день экзамены по истории, литературе и химии сегодня сдавали 1902 участника: 737 — по истории, 340 — по литературе, 825 — по химии. Минимальные баллы: по истории и литературе — 32, по химии — 36. Для получения аттестата нужно набрать по русскому языку 24 балла, по базовой математике — «тройку», по профильной — 27 баллов (этого недостаточно для поступления в вуз).

Самыми популярными предметами по выбору остаются обществознание и биология, но растет число выпускников, выбирающих физику, информатику и химию — это говорит о желании поступать на технические и естественно-научные специальности. В этом году один из предметов (на выбор выпускника) можно пересдать 8 и 9 июля. Итоговым станет результат пересдачи, а предыдущий аннулируется.