Житель Тулы повторно сел пьяным за руль и лишился автомобиля Фото: материалы пресс-служб.

Ночью 16 января на улице Рязанской сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением местного жителя. Освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. При проверке выяснилось, что ранее мужчина уже был лишен прав за аналогичное нарушение.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей, лишил права управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев и конфисковал автомобиль в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.