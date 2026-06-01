В Туле открылась фотовыставка «Дети Героев» с портретами детей участников СВО Фото: материалы пресс-служб.

В областном центре состоялось торжественное открытие патриотического фотопроекта «Дети Героев». Выставка посвящена детям участников специальной военной операции. На снимках - портреты юных туляков, чьи отцы защищают Родину.

Фотопроект «Дети Героев» стал продолжением ранее реализованного проекта «Жены Героев». На открытии организаторы и гости отметили важность воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Особые слова благодарности прозвучали в адрес юных героев и их семей - за активную жизненную позицию и неравнодушие.

