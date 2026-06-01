Прокуратура добилась погашения долга по зарплате перед работником плавского АТП Тульской области

Прокуратура Плавского района провела проверку в ООО «Плавское АТП». Выяснилось, что предприятие более двух месяцев не выплачивало зарплату одному из сотрудников. Долг превысил 57 тысяч рублей. При этом у компании были деньги, но руководство тратило их на другие цели.
Материалы направили в следственный орган, где возбудили уголовное дело о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). После вмешательства прокуратуры задолженность перед работником погасили в полном объеме, права восстановлены.