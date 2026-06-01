Тульские гребцы завоевали золото чемпионата России в Казани. Фото: Алексей ФОКИН.

В Казани завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ, где спортсменки из Тульской области продемонстрировали высокий уровень подготовки и поднялись на вершину пьедестала почета.

Представительницы основного состава региональной сборной завоевали золотые медали главного национального старта в дисциплине «Д-10» — гонках на десятиместных лодках класса «Дракон».

Титул чемпионки России на дистанции 200 метров в составе экипажа «Д-10» завоевала Юлия Богачева. Еще одну высшую награду первенства страны на двухкилометровой дистанции в той же категории получила Елизавета Струтина.