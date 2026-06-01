В Туле на улице Самоварной автомобиль BMW сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле на улице Самоварной вечером 31 мая произошло ДТП. Там примерно в 18:10 легковушка сбила несовершеннолетнего велосипедиста.

По предварительной информации, 36-летний мужчина, управляя автомобилем BMW, совершил наезд на восьмилетнего мальчика на велосипеде, который передвигался по дворовой территории и пересекал проезжую часть дороги, слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пострадал мальчик-велосипедист. Его доставили в медицинское учреждение с различными травмами.