Полузащитник Илья Жигулев перешел в тульский «Арсенал».

Тульский «Арсенал» официально объявил о переходе полузащитника Ильи Жигулёва. 30-летний футболист является выпускником академии «Краснодара», где последовательно прошел весь путь от юношеских составов до основной команды клуба.

На профессиональном уровне хавбек защищал цвета молдавского «Милсами», екатеринбургского «Урала», волгоградского «Ротора», польского «Заглембе», нижегородского «Пари НН», а также новороссийского «Черноморца».

По количеству голевых передач он стабильно входит в число лидеров Первой лиги. Помимо клубных достижений, полузащитник имеет практику выступлений на международной арене в рамках еврокубковых турниров, а также привлекался к матчам за молодежную сборную России.