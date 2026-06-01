Жителя Тульской области привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Фото: Алексей ФОКИН.

В Киреевском районе Тульской области судебные приставы завершили работу по взысканию алиментов с отца, уклонявшегося от содержания собственного ребёнка.

На исполнении в отделении судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении 31-летнего мужчины. Он был обязан выплачивать средства на содержание пятилетнего сына, однако длительное время игнорировал свои родительские обязанности и не участвовал в воспитании ребёнка.

За безответственное поведение неплательщик сначала привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ, однако мужчина не отбыл назначенное наказание и продолжил уклоняться от выплат.

В результате сумма задолженности по алиментам превысила 262 тысячи рублей. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Расследованием дела занимался дознаватель УФССП России по Тульской области. Теперь гражданину грозит более серьёзная ответственность за систематическое неисполнение родительских обязанностей.