70-летняя женщина попала под колеса автомобиля Nissan на улице Металлургов Туле. Фото: материалы пресс-служб.

31 мая около 15:20 в районе дома № 32 по улице Металлургов в Туле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительным данным, 19-летний молодой человек, управлявший автомобилем Nissan Almera, совершил наезд на 70-летнюю женщину. Пострадавшая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, при этом находилась в зоне видимости для водителя.

В результате аварии пешеход получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.