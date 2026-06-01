В Ясногорском районе водитель автомобиля Skoda съехал в кювет и врезался в дерево.

В Ясногорском районе на 8-ом километре автодороги «Ясногорск - Денисово – Горшково» утром 30 мая произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

- 52-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda Octavia, не справился с управлением и осуществил съезд в левый придорожный кювет, с последующим наездом на дерево, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.