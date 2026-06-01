НовостиОбщество1 июня 2026 9:33

Первым заместителем главы администрации Тулы стала Елена Бирживая

Сергей Громов назначен заместителем главы города и будет курировать дорожную деятельность, архитектуру и строительство
Михаил КОРЕНЮГИН
Первым заместителем главы администрации Тулы стала Елена Бирживая.

Фото: Алексей ФОКИН.

В администрации Тулы произошли кадровые изменения. Соответствующие распоряжения подписал глава городской администрации Илья Беспалов.

На должность первого заместителя главы администрации Тулы назначена Елена Бирживая. Ранее она уже работала в структуре мэрии в должности заместителя главы администрации.

Еще одним новым заместителем главы администрации стал Сергей Громов. До настоящего времени он руководил главным управлением по Привокзальному территориальному округу. В новой должности Сергей Громов будет отвечать за развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, а также курировать вопросы архитектуры и строительства.