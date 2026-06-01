В Чернском районе автоледи на машине Kia утроила ДТП с пострадавшей.

В Чернском районе на 292-ом километре автодороги М-2 «Крым» вечером 29 мая произошло ДТП. Там примерно в 22:50 столкнулись две легковушки.

По предварительной информации, 40-летняя женщина, управляя автомобилем Kia, при повороте налево при выезде с прилегающей территории, совершила столкновение с автомобилем Audi A5, под управлением 23-летней девушки, которая в последствии совершила наезд на металлическое барьерное ограждение.

В результате ДТП пострадала девушка-водитель автомобиля Audi. Ее доставили в больницу с различными травмами.