В лобовом столкновении на трассе под Новомосковском пострадал водитель автомобиля Haval.

29 мая в 11:15 на 614-м километре автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» в черте города Новомосковска Тульской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 23-летний молодой человек, управлявший автомобилем Haval M6, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Там его машина столкнулась с внедорожником Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 56-летний мужчина.

В результате лобового столкновения водитель Haval получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками ГИБДД.