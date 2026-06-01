Пьяный водитель из Каменского района предстанет перед судом за гибель двух пассажиров. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокурор Каменского района Тульской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение по пункту «а» части 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следствием установлено, что девятого мая 2025 года обвиняемый управлял автомобилем на автодороге "Архангельское–Галицкое" в Каменском районе, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В салоне машины находились двое пассажиров — мужчины 64 и 46 лет. В ходе движения водитель не справился с управлением, съехал на обочину, врезался в металлическое барьерное ограждение и опрокинулся в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ефремовский межрайонный суд Тульской области для рассмотрения по существу и вынесения приговора.