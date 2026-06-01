Тульский теннисист выиграл два золота на Всероссийских соревнованиях. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 25 по 30 мая в Москве состоялись Всероссийские соревнования «Кубок памяти». В турнире приняли участие около 65 спортсменов из девяти регионов России — Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тулы, Новосибирска, Обнинска, Хабаровска, Екатеринбурга и Брянска.

Успешно выступил представитель Тульской области Прохор Кожеуров. Он завоевал золотые медали сразу в двух дисциплинах - стал победителем в одиночном разряде и в паре.

Прохор тренируется в Тульском теннисном центре имени Р. и А. Сокол под руководством тренера Наталии Кузнецовой.