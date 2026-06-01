Владельцу подсобного хозяйства в Узловском районе вынесли предостережение за нарушения ветеринарных правил.

В мае 2026 года сотрудники Управления Россельхознадзора по городу Москве Московской и Тульской областям провели выездное обследование личного подсобного хозяйства в Узловском районе Тульской области.

В ходе инспекции было установлено что территория участка не огорожена по периметру. Также отсутствуют обязательные дезинфекционные коврики заполненные поролоном опилками или иным материалом пропитанным дезинфицирующими растворами — их ширина должна соответствовать проходу а длина составлять не менее одного метра. Кроме того навоз складировался на площадках для биотермического обеззараживания расположенных непосредственно на территории хозяйства.

Еще одним нарушением стало отсутствие идентификации мелкого рогатого скота в соответствии с требованиями российского ветеринарного законодательства. У 58 голов животных не было уникальных буквенно-цифровых идентификационных номеров.

По результатам проверки Управление Россельхознадзора выдало владельцу личного подсобного хозяйства предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и необходимости их устранения.