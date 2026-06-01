Житель Узловой предстанет перед судом за попытку взорвать квартиру с людьми.

Узловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя города. Ему инкриминируется покушение на убийство двух и более лиц совершенное общеопасным способом.

По версии следствия вечером 10 ноября 2025 года в квартире на улице 14 Декабря в Узловой обвиняемый находясь в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с сожительницей намеренно открыл конфорки газовой плиты. Затем мужчина позвонил в службу экстренного реагирования и сообщил о планах устроить взрыв в многоквартирном доме.

Прибывшие на место сотрудники полиции оперативно предотвратили трагедию - они пресекли попытку подозреваемого поджечь скопившуюся газовоздушную смесь с помощью зажигалки.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Узловский районный суд для рассмотрения по существу и вынесения приговора