Губернатор Дмитрий Миляев поздравил туляков с Международным днем защиты детей.

В своем обращении он отметил, что дети – это наша радость, ответственность и главная ценность. Именно они определяют, каким будет завтрашний день Тульской области и всей страны.

- Мы поставили для себя цель – сделать регион территорией семейного счастья. Это значит, что в центре всех наших решений стоит благополучие семьи. Мы делаем все возможное, чтобы каждый ребенок рос в атмосфере любви, заботы и безопасности, получал качественное образование, занимался спортом и творчеством, развивал свои способности и смело мечтал. Для этого мы продолжаем строить и обновлять детские сады, школы, спортивные объекты и культурные центры, - сказал глава региона.

Также Дмитрий Миляев пожелал, чтобы все дети росли здоровыми, счастливыми и любознательными, а в каждой семье был мир и любовь.