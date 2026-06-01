В Тульской области за прошедшие сутки ликвидировали семь пожаров и пять ДТП. Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки 31 мая в Тульской области не допущено чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах. Сотрудники МЧС России потушили семь техногенных пожаров в разных районах региона.

На 319-м километре федеральной трассы М-4 в Ефремовском муниципальном округе спасатели ликвидировали возгорание грузового автомобиля. В работе участвовали 8 человек и 2 единицы техники. Пострадавших нет.

В деревне Прохоровка городского округа Новомосковск огонь охватил неэксплуатируемый дом на площади 36 квадратных метров. К тушению привлекались 3 огнеборца и 2 единицы техники. Пострадавших нет.

В селе Лутовиново городского округа Тула горел строительный вагончик на площади 10 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 7 человек и 2 единицы техники. Пострадавших нет.

В деревне Дудкино Кимовского района пожарные справились с возгоранием мусорного контейнера. Работы выполняли 3 человека и 1 единица техники. Пострадавших нет.

На улице Зеленая в селе Стрельцы городского округа Новомосковск огонь повредил сарай на площади 24 квадратных метра. К тушению привлекались 4 огнеборца и 2 единицы техники. Пострадавших нет.

На улице Павлова в городе Кимовск произошло возгорание в квартире на пятом этаже — площадь пожара составила 3 квадратных метра. В работе участвовали 6 человек и 2 единицы техники. Пострадавших нет.

В садоводческом товариществе Дубрава в деревне Частинские Выселки городского округа Тула спасатели потушили сарай на площади 100 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 11 огнеборцев и 4 единицы спецтехники. Пострадавших нет.

Также экипажи МЧС России выезжали на ликвидацию последствий пяти дорожно-транспортных происшествий. Два случая зафиксированы в городском округе Новомосковск, еще по одному — в Узловском, Ясногорском и Кимовском районах.