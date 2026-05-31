Охранник торгового центра в Туле украл из магазина восемь наручных часов на 130 тысяч рублей

Пролетарский районный суд Тулы рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который работал охранником в ТРЦ «Макси». Мужчина обвинялся в четырех кражах с незаконным проникновением в помещение.

В октябре 2025 года, исполняя свои обязанности, он проник в расположенную в ТЦ торговую точку «TIME OF PRESTIGE» и похитил оттуда восемь наручных часов разных марок. Общая сумма ущерба составила 130 382 рубля.

В ходе предварительного следствия все похищенные часы удалось вернуть владельцу.

Подсудимый признал вину частично, настаивая на том, что его действия следует квалифицировать как обычную кражу без отягчающих признаков. Однако суд признал мужчину виновным по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ по всем четырем эпизодам и назначил наказание в виде штрафа в размере 125 тысяч рублей.